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        Muğlaspor 2-2 Iğdır FK | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        Muğlaspor ile Iğdır FK berabere kaldı

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor evinde Alagöz Holding Iğdır FK ile son dakikalarda attığı golle 2-2 berabere kaldı. Konuk takım 3'üncü dakikada Serdar'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi Muğlaspor 41'inci dakikada Mago ile eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Iğdır FK, 57'nci dakikada Hüseyin'in golüyle bir kez daha üstünlüğü sağladı: 1-2. Müsabakanın 90+3'üncü dakikasında Yasin attığı golle Muğlaspor'a puanı getirdi: 2-2. Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Muğlaspor 11, Iğdır FK ise 16 puana ulaştı.

        3’üncü dakikada Iğdır FK deplasmanda öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahasında savunmanın uzaklaştırdığı top, Serdar’ın önünde kaldı. Penaltı noktası yakınında bulunan Serdar sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak, kaleci Ekrem'in sağından ağlara gitti: 0-1.

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        8’inci dakikada Muğlaspor beraberliğe çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Oğuzhan sol ayağıyla direkt kaleyi düşündü, meşin yuvarlak uzak direkten döndü.

        28’inci dakikada Iğdır FK'nın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. VAR tavsiyesiyle kenara gelen hakem Doğukan Yıldırım, Gökcan'ın vuruşunun ardından ofsayt pozisyonunda olan Arda’nın topa temas ettiğini belirledi ve oyun alanına dönerek golü iptal etti.

        41’inci dakikada Muğlaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Oğuzhan ortayı yaptı, ön direkte Ali Kaan'ın üzerinden atladığı top, kaleci Szumski'yi de geçti. Kale sahasında boş kalan Del Pino Mago kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

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        57’nci dakikada Iğdır FK deplasmanda bir kez daha öne geçti. Muğlaspor yarı alanının ortalarında sağ iç kulvarda Serdar’ın pasıyla topla buluşan Hüseyin uzun bir mesafe kat ettikten sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla çok sert vurdu. Top kaleci Ekrem'in üzerinden ağlara gitti: 1-2.

        90+3'üncü dakikada Muğlaspor beraberliği yakaladı. Sağ iç kulvardan kullanılan serbest vuruşta Ahmet ortayı yaptı. Seken topa hareketlenen Camaj sol kanatta son çizgiden sol ayağıyla ortaladı. Kale sahası içi sol çaprazında bulunan Yasin kafayı vurdu: 2-2.

        Müsabaka karşılıklı atılan gollerin ardından 2-2 berabere sonuçlandı.

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        STAT: Atatürk

        HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Enes Berk Güçlü, Abdullah Özcan

        MUĞLASPOR: Ekrem - Ahmet, Yiğit, Mago, Oğuzhan (Dk. 81 Ali Barak), Diarra (Dk. 76 Sissoko), Çelhaka, Ali Kaan (Dk. 76 İdris), Osundina (Dk. 69 Camaj), Yasin, Poyraz

        IĞDIR FK: Szumski - Hüseyin, Alim, Kouagba, Soner (Dk. 88 Arda Öztürk), Crociata, Gökcan, Serdar (Dk. 75 Özder), Leon (Dk. 62 Bacuna), Gyan (Dk. 75 Camara), Arda Çolak (Dk. 75 Tanque)

        GOLLER: Dk. 41 Mago, Dk. 90+3 Yasin (Muğlaspor), Dk. 3 Serdar, Dk. 57 Hüseyin (Iğdır FK)

        SARI KARTLAR: Camaj (Muğlaspor), Serdar, Gyan, Camara, Tanque (Iğdır FK)

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        #Iğdır FK
        #Muğlaspor
        #1. Lig
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