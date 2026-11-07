Muğlaspor: 0 - Esenler Erokspor: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 mağlup etti. Guelor Kanga (2), Luccas Claro, Burak Çoban ve Mame Mor Faye'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Esenler Erokspor, puanını 18'e çıkardı. 59. dakikada Luis Mago'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Muğlaspor ise haftayı 18 puanla tamamladı.
Giriş: 07 Kasım 2026 - 18:03 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 26 (p) ile 43'te Guelor Kanga, 60'ta Luccas Claro, 86'da Burak Çoban ve 90+4. dakikada Mame Mor Faye attı.
Ev sahibinde forma giyen Luis Mago, 59. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetine ulaşan Esenler Erokspor, puanını 18'e çıkardı. İki maç sonra mağlup olan Muğlaspor ise 18 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Muğlaspor, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.
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