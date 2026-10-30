Nenad Bjelica: İstanbul'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz

Süper Lig'de üst üste 7 maçını da kaybeden Samsunspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, takımın kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Takımın son durumunu ve Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Başakşehir FK maçıyla alakalı düşüncelerini paylaşan Bjelica, "Biz geleli çok az bir süre oldu. Yaklaşık 2 buçuk hafta gibi bir süredir görevdeyiz. Oynamış olduğumuz ilk karşılaşma Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Açıkçası çok da iyi bir performans göstermemiştik ama takımla çalışmam için sadece 2 günüm vardı. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına baktığımızda aslında birçok şeyi çok doğru yaptığımızı söyleyebiliriz. İyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz ama galibiyet parolasıyla çıkmış olduğumuz o maçtan da ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldık. İçinde bulunmuş olduğumuz durumun da net olarak farkındayız ve kesinlikle puan ve puanlara çok ama çok ihtiyacımız olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Başakşehir karşılaşmasına da çok büyük bir sorumluluk ve çok büyük bir ciddiyetle çıkacağımızın da farkındayız. Hedefimiz de İstanbul'dan 3 puan alıp buraya dönmek olacaktır" dedi.

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"3 STOPERLİ FORMASYON ŞU AN OYUNCU GRUBU İÇİN DAHA UYGUN"

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Amed Sportif Faaliyetler karşısına 5'li savunma hattıyla çıkan ve 3 stoperli dizilişin şu anki kadroya daha uygun olduğunu ifade eden Nenad Bjelica, "Takımımızda, kadromuzda farklı sistemlere çok rahat bir şekilde adapte olabilecek oyuncular olduğunu söyleyebilirim. 2-3 farklı sistemde oynayabiliriz. Bu tehlikeli durumdan çıkıp üst sıralara geldiğimizde elbette ki net olarak belirli bir sistemimiz olacaktır ama şu an için acilen puanlara ihtiyacımız olduğu için de kesinlikle bu sistemin bu oyuncu grubuna daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Her zaman sistemde farklılıklara açık olan bir insanım. Ama şu an için puanlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

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"TÜM MAÇLARI KAZANMAK VE ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

İlk devreye kadar oynanacak tüm maçları kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Şu an tüm odak noktamız bir sonraki oynayacağımız karşılaşmaya odaklanmış durumdayız. O karşılaşmadan da kesinlikle 3 puan almak istiyoruz. İlk yarı bitene kadar ne kadar puan alırız ona bakacağız ama herhangi bir hesaplama da yapmadım açıkçası. Çünkü oynayacağımız bütün karşılaşmaları kazanmak ve alabildiğimiz kadar da puan almak istiyoruz. Özellikle pazar günü İstanbul'da Başakşehir'e karşı oynayacağımız karşılaşmayla başlayacak olursak" şeklinde konuştu.

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"FUTBOLCULARIMIZIN KALİTESİNİ MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Mevcut kadrodaki oyuncuların kalitesini sahaya yansıtması için çabaladıklarına değinen Nenad Bjelica, "Yüzde 100 bir şekilde elimizde var olan kadroya güvendiğimizi söylemem gerekiyor. Onlarda bulunan kaliteyi de maksimum seviyede dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde kalitelerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açıkçası üçüncü bölgede üretken olmadığımızla alakalı kısma katılmadığımı söyleyebilirim. Topla ilişkisi çok iyi olan oyuncularımız var. Afonso Sousa, Elliot Watt, Elayis Tavsan, Oscar Ohlenschlaeger ve Antoine Sekongo gibi kanatlarda da aynı şekilde ve ön tarafta etkili oyuncularımız var. Çok iyi bir seviyede futbol oynayabilecek oyuncularımız var. Elimizde olan kadroyla alakalı en iyi sistemi bulmaya çalıştığımız için bu sisteme de en iyi şekilde adapte olabileceklerinden şüphem yok. Biz de zaten hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Varyasyonları, çeşitlilikleri geliştirmek anlamında topu kazandığımızda ve topu kaybettiğimizde neler yapmamız gerektiği ile alakalı antrenmanlarda fazlasıyla çalışıyoruz. Özellikle bu hafta gerçekleştirmiş olduğumuz antrenmanlarda buna yönelik çalışmalarımız oldu. Umarım pazar günü oynayacağımız Başakşehir karşılaşmasında bunların meyvelerini alırız" ifadelerini kullandı.

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"EMRE KILINÇ VE FAİTH KAYA SAKAT, AFONSO SOUSA İSE CEZALI"

Takımdaki sakat, cezalı ve hasta futbolcular hakkında da bilgi veren Bjelica, şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımız Emre Kılınç ve Fatih Kaya. Afonso Sousa da kırmızı kart cezalısı. Takımın geri kalan kısmı oynayabilecek durumda. Yunus Emre Çift de hasta olduğu için son olarak bugün yarın durumuna bakacağız, ondan sonra bizimle gelip gelemeyeceğine bakacağız. Takımın geri kalan kısmında herhangi bir sıkıntı yok, oynayabilecek durumdalar."