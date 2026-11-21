Newcastle United: 2 - Arsenal: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Arsenal, deplasmanda Newcastle United'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Arsenal, haftayı 28 puanla tamamladı. Newcastle United ise puanını 13'e çıkardı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 22:53 Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Arsenal, Newcastle United'a konuk oldu. Sports Direct Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Arsenal, 33. dakikada Eberechi Eze'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Newcastle United, 49. dakikada Harvey Barnes ile eşitliği sağladı, 62. dakikada ise Malick Thiaw'ın golüyle 2-1 öne geçti.
Arsenal'de 78. dakikada ağları havalandıran Noni Madueke, maçın skorunu belirledi.
5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ
Ligde üst üste beş galibiyetin ardından puan kaybeden Arsenal, 28 puanla liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise puanını 13'e yükseltti.
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Premier Lig'in bir sonraki haftasında Arsenal, Manchester City'yi ağırlayacak. Newcastle United ise Brighton deplasmanına gidecek.
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