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        Haberler Spor Futbol Neymar'dan emeklilik açıklaması

        Neymar'dan emeklilik açıklaması

        Ülkesinin Santos takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Neymar, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Emekli olmayı düşünmediğini belirten Neymar, "Emekli olmayı düşünmüyorum, ne zamana kadar devam edeceğimi de bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile sözleşmem var." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        Neymar'dan emeklilik açıklaması!

        Brezilya ekibi Santos'ta top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Neymar, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Emeklilik ihtimali de gündeme gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Emekli olmayı düşünmüyorum, ne zamana kadar devam edeceğimi de bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile sözleşmem var. Sözleşmemi yerine getirmeyi, Santos forması altında elimden gelenin en iyisini yapmayı planlıyorum. Ne yapacağımı ise sözleşmem bittiğinde düşüneceğim." dedi.

        BU SENEKİ PERFORMANSI

        Santos'ta bu sezon 18 maçta süre bulan Neymar, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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