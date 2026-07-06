Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Neymar milli takıma veda etti!

        Neymar milli takıma veda etti!

        Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından 34 yaşındaki Neymar, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Neymar milli takıma veda etti!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

        New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

        34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar

        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!