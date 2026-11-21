Nice: 2 - PSG: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, deplasmanda Nice'i 3-2 mağlup etti. Senny Mayulu (p), Desire Doue ve Ferran Torres'in golleriyle 1-0'dan geri dönen PSG, haftayı 26 puanla zirvede tamamladı. Nice ise 17 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında PSG, Nice ile deplasmanda karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan mücadelenin galibi 3-2'lik skorla PSG oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Nice, 8. dakikada Mohamed Amoura'nın golüyle 1-0 öne geçti. PSG, 30. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyla beraberliği yakaladı. 31. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Senny Mayulu, skoru 1-1'e getirdi.
Paris ekibi, eşitliğin ardından baskısını sürdürdü. 32. dakikada Desire Doue'nin golüyle 2-1 öne geçen PSG, ilk yarıyı üstün tamamladı.
DOUE ŞOKU
PSG'nin ikinci golünü kaydeden Desire Doue, karşılaşmanın 44. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sakatlanan Doue, sedyeyle sahayı terk ederken Paris ekibi ilk yarıda önemli bir oyuncusunu kaybetti.
TORRES FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda Nice beraberlik için çaba gösterirken PSG, maçın son bölümünde farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği golle Paris Saint-Germain, skoru 3-1'e getirdi.
NICE SON DAKİKADA ATTI AMA YETMEDİ
Nice, mücadelenin uzatma bölümünde pes etmedi. 90+5. dakikada Ali Abdi'nin kaydettiği golle farkı bire indiren ev sahibi ekip, kalan sürede beraberlik golünü bulamadı. PSG, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
PSG ZİRVEYİ BIRAKMADI
Bu sonuçla PSG, Ligue 1'de 11 maç sonunda 26 puana ulaştı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Nice ise 11 maçta 17 puanda kaldı ve 6. sırada yer aldı.