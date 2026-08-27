Nottingham Forest, Liam Delap'ı kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea'den İngiliz futbolcu Liam Delap'ı transfer etti.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki santrforla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Hull City, Ipswich Town ve Manchester City formaları giyen Delap, Chelsea ile bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

İngiltere basınına göre, Nottingham Forest bu transfer için Chelsea'ya 50 milyon sterlin ödeyecek.