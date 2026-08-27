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        Haberler Spor Futbol İngiltere Transfer Borsası Nottingham Forest, Liam Delap'ı kadrosuna kattı!

        Nottingham Forest, Liam Delap'ı kadrosuna kattı!

        Nottingham Forest, Chelsea forması giyen 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Liam Delap'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Notingham Forest'ten dev transfer!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Chelsea'den İngiliz futbolcu Liam Delap'ı transfer etti.

        İngiliz ekibinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki santrforla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kariyerinde Hull City, Ipswich Town ve Manchester City formaları giyen Delap, Chelsea ile bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

        İngiltere basınına göre, Nottingham Forest bu transfer için Chelsea'ya 50 milyon sterlin ödeyecek.

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        #nottingham forest
        #premier lig
        #liam delap
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