Nottingham Forest, Ousmane Diomande'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Ousmane Diomande’yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz ekibi Sporting’de forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transferle ilgili değerlendirmede bulunan Diomande, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tarihi bir kulüp ve böyle bir kulübe katılmak beni motive ediyor. Bu sezon çok güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lizbon temsilciyle 132 maça çıkan Diomande, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.