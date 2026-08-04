Oğuz Aydın'a Avrupa kancası!

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

İSTEYEN TAKIMLAR

Matteo Moretto'nun haberine göre, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.

25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonpor iddiaları gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI VE MEVCUT DURUMU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.