Oğuz Aydın'a Avrupa kancası
Avrupa'nın köklü kulüplerinden Hamburg, Rangers, Feyenoord ile Espanyol, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın'ı gündemine aldı.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:53 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
İSTEYEN TAKIMLAR
Matteo Moretto'nun haberine göre, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.
25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonpor iddiaları gündeme gelmişti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI VE MEVCUT DURUMU
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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