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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Oğuz Aydın'a Avrupa kancası

        Oğuz Aydın'a Avrupa kancası

        Avrupa'nın köklü kulüplerinden Hamburg, Rangers, Feyenoord ile Espanyol, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu Oğuz Aydın'ı gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Oğuz Aydın'a Avrupa kancası!

        Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

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        Matteo Moretto'nun haberine göre, Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers; Fenerbahçe'den milli futbolcu ile ilgileniyor.

        25 yaşındaki futbolcu için daha önce de Beşiktaş ve Trabzonpor iddiaları gündeme gelmişti.

        FENERBAHÇE PERFORMANSI VE MEVCUT DURUMU

        Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 4 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Fenerbahçe ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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