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        Otizmli maraton yüzücüsü Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti

        Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme etapları arasında gösterilen Okyanus Yedilisi'nin (Ocean's 7) üçüncü parkuru Kuzey Kanalı'nı yaklaşık 16 saatte geçmeyi başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        Otizmli maraton yüzücüsü Tunca'dan büyük başarı

        Tunca'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Okyanus Yedilisi'nin ilk iki parkuru olan Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen Tunca, Kuzey Kanalı parkuru için Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından yüzmeye başladı.

        Yaklaşık 40 kilometrelik parkurda 14 derece sıcaklıktaki suda kulaç atan Tunca, güçlü gelgitler, soğuk hava ve yoğun denizanası varlığına rağmen mücadelesini sürdürdü.

        Antrenörü Mert Onaran, ekibi ve annesi Gül Nur Tunca'nın destek verdiği sporcu, parkurun son bölümünde yaklaşık üç saat boyunca etkili olan güçlü akıntıyla mücadele etti. AA'nın aktardığı habere göre zorlu etabı da aşan yüzücü, yaklaşık 16 saat sonunda İskoçya'nın Port Patrick kıyısına ulaşarak geçişi başarıyla tamamladı.

        AXA Türkiye'nin desteklediği Tunca, Okyanus Yedilisi'nin dördüncü parkur denemesini eylül ayında ABD'deki Catalina Kanalı'nda gerçekleştirecek.

        Okyanus Yedilisi'ni Türkiye'den bugüne kadar yalnızca Bengisu Avcı tamamlamıştı.

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        #Tuna Tunca
        #haberler
        #Okyanus Yedilisi
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