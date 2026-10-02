Pendikspor: 3 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Milli arada Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray, deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, 67'de Arda Ünyay, 84'te Abdullah Kolazlı ve 88. dakikada penaltıdan Kaan Ayhan'ın attığı gollerle 3-0'dan geri dönerek beraberliği kurtardı.
Giriş: 02 Ekim 2026 - 19:34 Güncelleme:
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Pendikspor'la hazırlık maçı gerçekleştirdi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
Sarı Kırmızılılar'a 3-0 gerideyken beraberliği getiren golleri 67'de Arda Ünyay, 84'te Abdullah Kolazlı ve 88. dakikada penaltıdan Kaan Ayhan attı. Ev sahibinin gollerini ise 15'te Taha Emre İnce, 24'te Hakan Yeşil ve 35. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti.
Galatasaray, milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Pendikspor, Sivasspor deplasmanına gidecek.
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