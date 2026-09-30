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        Haberler Spor Futbol İngiltere Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek!

        Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek!

        Manchester City'de uzun yıllar görev yapan ve tarihi başarılar elde eden teknik direktör Pep Guardiola, finansal kuralları ihlal ettiği öne sürülen Manchester City'ye destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Guardiola'dan M.City'ye destek!

        Teknik direktör Pep Guardiola, bağımsız komisyonun "finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle" suçlu bulduğu eski takımı Manchester City'ye destek verdi.

        İspanyol teknik adam, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ile çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla." dedi.

        "KULÜBÜMÜN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"

        Guardiola, paylaşımında, "Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo Maresca'nın ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman arkasındaydım ve her zaman arkasında olacağım. Net olmama izin verin, bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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        Manchester City'yi 2016-26 yıllarında çalıştıran Guardiola, 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 kupa sevinci yaşadı.

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        #pep guardiola
        #manchester city
        #premier lig
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