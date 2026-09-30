Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulanan İngiliz ekibi Manchester City'ye eski teknik direktörü Pep Guardiola destek verdi.

Sosyal medya hesabından Manchester City dönemine ait fotoğraflar paylaşan Guardiola, "Dünyanın dört bir yanındaki Manchester City taraftarının burada olduğumu bilmesini istiyorum, her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran Soriano'nun, oyuncuların, personelin, Enzo'nun ve siz taraftarlarımızın arkasındayım. Her zaman arkasında olmaya devam edeceğim. Bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı.