Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Porto Riko: 77 - Türkiye: 98 | MAÇ SONUCU

        Porto Riko: 77 - Türkiye: 98 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko'yu 98-77 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 23:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Genç Milliler grubu lider bitirdi!

        Milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Porto Riko ile karşı karşıya geldi.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 29-23 üstün tamamlayan milli takım, soyunma odasına 57-35 önde gitti.

        İkinci yarıda üstün oyununa devam eden Türkiye, üçüncü çeyreğini 77-54 önde geçtiği karşılaşmayı 98-77 kazandı.

        Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider bitirdi. Türkiye, son 16 turunda D Grubu'nu son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş Sanat Anadolu Sergileri, "Gül Mevsimi" ile Eğirdir'deydi

        Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan eserleri izleyicilerle buluşturan İş Sanat Anadolu Sergileri'nin "Gül Mevsimi" başlıklı seçkisi, 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi'nde ziyaret edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zerre kadar kaale almıyoruz
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        Bakanlıktan, Varşova–Tel Aviv uçağına dair açıklama
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        "AB üyeliği stratejik hedef olmaya devam ediyor"
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"