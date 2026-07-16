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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

        RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu!

        UEFA Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu'nda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2'nci eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        İşte Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi!

        UEFA Konferans Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş maçında Finlandiya ekibi Inter Turku, Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu 2-1 mağlup etti. İlk karşılaşmanın 1-1 berabere sona ermesinin ardından toplam skorda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Inter Turku, adını 2'nci eleme turuna yazdırdı.

        RAMS Başakşehir ile Inter Turku arasındaki ilk mücadele 23 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak. Eşleşmenin rövanşı ise 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'daki Veritas Stadı'nda oynanacak.

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