İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin galibi 2-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 66'da Jude Bellingham ile 85. dakikada Carlos Espi attı. Konuk ekibin tek golünü ise 6. dakikada Pablo Duran Fernandez kaydetti.

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe, 39. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Eflatun Beyazlılar'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve maçın tamamında süre aldı.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından ligde üst üste 6. kez kazanan ve puanını 33'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla lider Barcelona ile puanını eşitledi. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Celta Vigo ise haftayı 13 puanla kapattı.

REKLAM

LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Madrid, Alaves'i ağırlayacak. Celta Vigo, Villarreal ile evinde kozlarını paylaşacak.