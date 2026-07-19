Rick van Drongelen, Samsunspor tarihine geçti: Yeni takımı belli oldu!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Samsunspor'da, bir de ayrılık yaşandı...

Trabzonspor'un da ilgilendiği Hollandalı stoper Rick van Drongelen'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olduğu açıklandı.

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Komşu ekibi bu transfer için kırmızı-beyazlılara 5 milyon Euro net bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 1.5 milyon Euro'luk bonus ve sonraki satıştan %20 pay da bulunuyor.

27 yaşındaki defans oyuncusu bu transferle birlikte kulüp tarihinin en pahalı satışı oldu.

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Samsunspor'dan yapılan açıklamada "2023-2026 yılları arasında takımımızın formasını giyen Rick van Drongelen, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'ye transfer olmuştur. Üç sezon boyunca Atatürklü Arma'yı taşıyan Rick van Drongelen, sahadaki mücadelesi, profesyonel yaklaşımı ve takımımıza sağladığı katkıyla önemli bir sorumluluk üstlendi. Kırmızı-beyazlı ekibimizde görev yaptığı süre boyunca takımımızın başarısı için emek veren Rick van Drongelen'e katkıları için teşekkür ediyor, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos FC'de ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

2023 yazında Union Berlin'den 200 bin Euro bonservis bedeliyle Samsunspor'a imza atan van Drongelen, 3 sezonda 112 maça çıkarken 8 gol - 3 asistlik katkı sağladı ve 9 bin 656 dakika sahada kaldı.