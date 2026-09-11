UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i açıklandı! Fenerbahçe'den Archie Brown seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından haftanın 11'i açıklandı. Fenerbahçe'den Archie Brown ilk 11'de yer aldı.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 18:17 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı Devler Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi.
Karşılaşmaların ardından haftanın ilk 11'ini belli oldu.
Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Archie Brown, haftanın ilk 11'inde yer aldı. İngiliz futbolcu, Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Roma maçında Fenerbahçe'nin tek golünü kaydetmiş ve maçın oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i:
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