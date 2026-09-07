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        Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/2027 sezonunun lig aşaması yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 36 takım mücadele ederken, Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Devler Ligi'nde yeni sezon başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. 2026/2027 sezonunda üçüncü kez uygulanan 36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasında her takım, 4'ü iç saha ve 4'ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

        İLK HAFTA YARIN BAŞLAYACAK

        Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 6 müsabakayla başlayacak. İlk günün dikkat çeken mücadelelerinde Borussia Dortmund, Villarreal'i konuk ederken, Porto ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Gecenin en önemli eşleşmelerinden birinde ise Real Madrid, sahasında Inter'i ağırlayacak.

        GALATASARAY İLK MAÇINA 9 EYLÜL'DE ÇIKACAK

        Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerinden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçında 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting CP ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki sezon açılışı olacak.

        Galatasaray'ın ilk hafta karşılaşmasının oynanacağı 9 Eylül'de Barcelona da Feyenoord'u konuk edecek. Aynı gün Liverpool ile Atletico Madrid, Paris Saint-Germain ile Slovan Bratislava ve Napoli ile Arsenal karşılaşacak.

        FENERBAHÇE SAHASINDA ROMA'YI AĞIRLAYACAK

        Türkiye'nin bir diğer temsilcisi Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma takımını konuk edecek. 10 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

        Fenerbahçe'nin Roma'yı konuk edeceği gün Şampiyonlar Ligi'nde 6 karşılaşma oynanacak. Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşırken, Manchester United ise Sabah'ı ağırlayacak. PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk, Como-Leipzig ve Slavia Prag-Lens müsabakaları da günün diğer karşılaşmaları olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı (TSİ) şu şekilde:

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        Yarın

        19.45 AEK Athens - LASK

        19.45 Club Brugge - Aston Villa

        22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

        22.00 Porto - Manchester City

        22.00 Lille - Real Betis

        22.00 Real Madrid - Inter

        9 Eylül Çarşamba

        19.45 Barcelona - Feyenoord

        19.45 Stuttgart - Viking

        22.00 Liverpool - Atletico Madrid

        22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

        22.00 Sporting CP - Galatasaray

        22.00 Napoli - Arsenal

        10 Eylül Perşembe

        19.45 Fenerbahçe - Roma

        19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

        22.00 Como - Leipzig

        22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt

        22.00 Manchester United - Sabah

        22.00 Slavia Prag - Lens

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        #galatasaray
        #fenerbahçe
        #şampiyonlar ligi
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