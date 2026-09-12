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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Çorum FK Samsunspor: 1 - Çorum FK: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Samsunspor: 1 - Çorum FK: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'a konuk olan Çorum FK, rakibini 5-1 yenerek ilk kez yer aldığı ligde en farklı galibiyetini elde etti. Çorum'a galibiyeti getiren golleri Ramirez (2), Cengiz Ünder (2) ve Kyziridis kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Çorum FK'dan Samsun'a tarihi fark!

        Çorum FK, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 5-1 gibi ezici bir farkla mağlup etti.

        İlk kez boy gösterdiği Süper Lig'deki en farklı galibiyetini alan Çorum'a üç puanı getiren golleri 1 ve 71. dakikada Ramirez, 10 ve 15. dakikada Cengiz Ünder ile 70. dakikada Kyziridis kaydetti.

        Ev sahibinin tek golü 5. dakikada Tomasson'dan geldi.

        Ligdeki kötü gidişatı durduramayan ve üst üste 3. mağlubiyetini alan Samsunspor 4 puanda kaldı.

        Üst üste 2. kez kazanan Çorum ise puanını 7'ye yükseltti.

        Stat: Yeni 19 Mayıs

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        Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp

        Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Erakovic, Guarino, Mendes (Dk. 89 Haluk Mustafa Tan), Yalçın Kayan (Dk. 81 Yunus Emre Çift), Samed Onur (Dk. 67 Sekongo), Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jarju (Dk. 67 Bayo), Mouandilmadji

        Arca Çorum FK: Felipe, Borza, Smolcic, Serdar Saatçi, Gökhan Sazdağı (Dk. 80 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Fredy (Dk.68 Ermin Mahmic), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 68 Moukoko), Diomande (Dk. 58 Berat Ayberk Özdemir), Ramirez (Dk. 80 Penetra)

        Goller: Dk. 1, Dk. 71 Ramirez, Dk. 10, Dk. 15 Cengiz Ünder, Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK), Dk. 5 Tomasson (Samsunspor)

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        Sarı kart: Dk. 31 Gökhan Sazdağı, Dk. 81 Ramadani, Dk. 90+1 Borza (Arca Çorum FK)

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        #Samsunspor
        #Çorum FK
        #çorum
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