Çorum FK, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 5-1 gibi ezici bir farkla mağlup etti.

İlk kez boy gösterdiği Süper Lig'deki en farklı galibiyetini alan Çorum'a üç puanı getiren golleri 1 ve 71. dakikada Ramirez, 10 ve 15. dakikada Cengiz Ünder ile 70. dakikada Kyziridis kaydetti.

Ev sahibinin tek golü 5. dakikada Tomasson'dan geldi.

Ligdeki kötü gidişatı durduramayan ve üst üste 3. mağlubiyetini alan Samsunspor 4 puanda kaldı.

Üst üste 2. kez kazanan Çorum ise puanını 7'ye yükseltti.

Stat: Yeni 19 Mayıs

REKLAM

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp

Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Erakovic, Guarino, Mendes (Dk. 89 Haluk Mustafa Tan), Yalçın Kayan (Dk. 81 Yunus Emre Çift), Samed Onur (Dk. 67 Sekongo), Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jarju (Dk. 67 Bayo), Mouandilmadji

Arca Çorum FK: Felipe, Borza, Smolcic, Serdar Saatçi, Gökhan Sazdağı (Dk. 80 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Fredy (Dk.68 Ermin Mahmic), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 68 Moukoko), Diomande (Dk. 58 Berat Ayberk Özdemir), Ramirez (Dk. 80 Penetra)

Goller: Dk. 1, Dk. 71 Ramirez, Dk. 10, Dk. 15 Cengiz Ünder, Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK), Dk. 5 Tomasson (Samsunspor)

REKLAM

Sarı kart: Dk. 31 Gökhan Sazdağı, Dk. 81 Ramadani, Dk. 90+1 Borza (Arca Çorum FK)