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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fuat Çapa'dan sakatlık açıklaması!

        Fuat Çapa'dan sakatlık açıklaması!

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Celil Yüksel Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fatih Kaya ise önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Bunların dışında şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Fuat Çapa'dan sakatlık açıklaması!

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında çıkan söylentiler için açıklamalarda bulundu.

        Transferle ilgili çıkan söylentilerin imzalar atılmadan değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Fuat Çapa, “Medyada transfer paylaşımları ile gündeme gelen futbolcularla ilgili, 'Şu kişi bu oyuncuyu istiyor ya da istemiyor' gibi konuları imzalar atılmadan konuşmanın bir anlamı yok. Gereken takviyeleri yapacağız inşallah. Bu konuda yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor. Sakatlık durumunda bilgi verecek olursak, Celil Yüksel Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fatih Kaya ise önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Şu anda fizyoterapi ve performans ekibiyle çalışıyor. Bunların dışında şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah böyle devam eder” diye konuştu.

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        #Fuat Çapa
        #galatasaray
        #Samsunspor
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