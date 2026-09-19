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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sarıyer Boluspor Sarıyer: 2 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Sarıyer: 2 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, evinde Boluspor'u 2-1 mağlup etti. 90+6'da Marcos Silva'nın golüyle ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son veren Sarıyer, puanını 14'e çıkardı. Boluspor ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Sarıyer 90+6'da üç puanı kaptı!

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer ve Boluspor karşılaştı. Yusuf Ziya Önüş Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sarıyer oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 37'de penaltıdan Batuhan Kör ve 90+6. dakikada Marcos Silva attı. Konuk ekibin tek golünü ise 48. dakikada Bartu Göçmen kaydetti.

        Bu sonuçla beraber iki maç sonra kazanan Sarıyer, haftayı 14 puanla bitirdi. Sonuncu sıradaki Boluspor ise 1 puanda kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarıyer, Ümraniyespor'la karşılaşacak. Boluspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

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        #sarıyer
        #boluspor
        #1. Lig
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