Sarıyer: 2 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, evinde Boluspor'u 2-1 mağlup etti. 90+6'da Marcos Silva'nın golüyle ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son veren Sarıyer, puanını 14'e çıkardı. Boluspor ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 19:08 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer ve Boluspor karşılaştı. Yusuf Ziya Önüş Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sarıyer oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 37'de penaltıdan Batuhan Kör ve 90+6. dakikada Marcos Silva attı. Konuk ekibin tek golünü ise 48. dakikada Bartu Göçmen kaydetti.
Bu sonuçla beraber iki maç sonra kazanan Sarıyer, haftayı 14 puanla bitirdi. Sonuncu sıradaki Boluspor ise 1 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarıyer, Ümraniyespor'la karşılaşacak. Boluspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.
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