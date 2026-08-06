Semih Kılıçsoy: Geri döndüğüm için çok mutluyum
Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-0'lık Hradlec Kralove galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Siyah Beyazlılar'a döndüğü için yaşadığı mutluluğu anlatan Kılıçsoy, "Tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz." dedi.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:27 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Hradlec Kralove'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ın golünü atan Semih Kılıçsoy, galibiyeti değerlendirdi.
"GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Genç oyuncu, "Çok mutluyum tekrar geri döndüğüm ve takıma katkı sağladığım için. Bugün galip geldik. İnşallah ikinci maçta da istediğimiz skoru almak ve turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"10 KİŞİ KALMAK ZOR BİR DURUM"
Maçta 10 kişi kalmalarına da değinen Semih Kılıçsoy, buna rağmen hücum güçlerine güvendiklerini belirterek, "10 kişi kalmak zor bir durum ama her takıma gol atabiliriz." dedi.
GOL AÇIKLAMASI
Attığı gol pozisyonunu da değerlendiren genç yıldız, "Orada ben de hissettim, orada bulunmak önemliydi. Ufak bir dokunuşla golü attım." sözleriyle gol anını anlattı.
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