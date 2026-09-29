Serdal Adalı’nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesi belli oldu.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 17:46 Güncelleme:
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Seçime tek aday olarak girecek mevcut başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu.
İşte Adalı'nın listesi:
ASIL ÜYELER
Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
YEDEK ÜYELER
Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin
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