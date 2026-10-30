Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı Gürcistan'da oynanacak!
Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının Gürcistan'ın Batum kentinde seyircili olarak oynanması kesinleşti.
Giriş: 30 Ekim 2026 - 17:21 Güncelleme:
Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin oynanacağı ülkeyle ilgili soru işaretleri ortadan kalktı.
Siyah-beyazlıların yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından Hapoel Beer-Sheva maçının Gürcistan'ın Batum kentinde seyircili olarak oynanması kesinleşti.
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak.
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