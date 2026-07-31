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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Devrim Şahin Bodrumspor'a kialandı

        Beşiktaş'ta Devrim Şahin Bodrumspor'a kialandı

        Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcu Devrim Şahin'in sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!

        Beşiktaş'ta genç futbolcu Devrim Şahin, 1. Lig ekibi Bodrumspor'a kiralandı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

        19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Beşiktaş A takımıyla 6 resmi maçta forma şansı bulmuştu.

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