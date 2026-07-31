Beşiktaş'ta Devrim Şahin Bodrumspor'a kialandı
Beşiktaş, 19 yaşındaki futbolcu Devrim Şahin'in sezon sonuna kadar 1. Lig ekibi Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:59 Güncelleme:
Beşiktaş'ta genç futbolcu Devrim Şahin, 1. Lig ekibi Bodrumspor'a kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Beşiktaş A takımıyla 6 resmi maçta forma şansı bulmuştu.
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