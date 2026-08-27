Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Dominik Livakovic, Barcelona'da!
Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile yolların ayrıldığını ve Hırvat kalecinin İspanyol devi Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic, Barcelona'ya transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic" ifadelerine yer verildi.
Livakovic, Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda toplam 74 kez görev aldı.
2025-26 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak LaLiga ekibi Girona'da geçirdi. Livakovic, sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Dinamo Zagreb forması giydi.
31 yaşındaki Livakovic 2022 Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası, EURO 2020 ve EURO 2024 turnuvalarında Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesinde yer aldı.