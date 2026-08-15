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        Fenerbahçe'den Gittens açıklaması!

        Fenerbahçe, Chelsea'li futbolcu Jamie Gittens'ın transfer edileceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        F.Bahçe'den Gittens açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü, basında çıkan Jamie Gittens iddialarını net bir dille yalanladı.

        Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bugün bazı mecralarda, Chelsea FC oyuncusu Jamie Gittens ile Kulübümüzün ilgilendiğine yönelik yer alan haberler tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

        Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, gerçek dışı transfer iddiaları ve oluşturulmaya çalışılan suni gündemler üzerinden yönlendirme çabalarının hiçbir karşılığı olmadığını bir kez daha açıkça ifade ediyoruz.

        Fenerbahçe; futbol başta olmak üzere tüm branşlarında sportif yapılanmasını, transfer politikasını ve gelecek planlamasını kendi stratejisi, ihtiyaçları ve belirlediği program doğrultusunda yürütmektedir.

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        Bu nedenle, Kulübümüzün adı kullanılarak kamuoyu oluşturmaya ve Fenerbahçe’yi belirli yönelimlere sevk etmeye yönelik bu anlayıştan vazgeçilmesini bekliyoruz.

        Bizim şu an tek konsantrasyonumuz Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasıdır.

        Büyük Fenerbahçe taraftarından da bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini; yalnızca Kulübümüzün resmi kanallarından yapılan açıklamaları dikkate alarak takımlarımıza desteklerini sürdürmelerini önemle rica ediyoruz.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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