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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu!

        PFDK açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu!

        PFDK, Okan Buruk'a 1 maç men ve 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:29 Güncelleme:
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        Okan Buruk'un cezası belli oldu!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu alınan kararları açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 maç ceza verildi.

        PFDK, Okan Buruk'u Trabzonspor ile Galatasaray arasında 19 Eylül'de oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırdı.

        Kurul, Buruk'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 100 bin TL para cezası verilmesine karar verdi.

        GALATASARAY'A DA CEZA

        PFDK ayrıca aynı karşılaşmada Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350 bin TL para cezası verdi.

        Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan belirli misafir tribün bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine ve bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

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        UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ CEZA

        Galatasaray'ın futbolcusu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

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        #PFDK
        #Okan Buruk
        #galatasaray
        #ceza
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