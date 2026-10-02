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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu kararı!

        Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı. Deneyimli çalıştırıcı Kasımpaşa maçında, Fransız futbolcu ise Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında takımını yalnız bırakacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Tahkim'den Okan Buruk kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı.

        TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Okan Buruk ile Ugochukwu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

        Kurul, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

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        Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.

        Kurul, ayrıca Galatasaray Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.

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        #galatasaray
        #Tahkim Kurulu
        #Okan Buruk
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