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        Sporting - Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting'e konuk olacak. Zorlu mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:21 Güncelleme:
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        Sporting - G.Saray'a Norveçli hakem!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Sporting Lizbon ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem açıklandı. Sporting - Galatasaray maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

        Eskas, daha önce Galatasaray'ın evinde Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu mücadelede düdük çalmıştı.

        Sporting ile Galatasaray, çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz'in Lizbon kentinde karşılaşacak.

        Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay Güvenç zorlu maçta forma giyemeyecek.

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        #Espen Eskas
        #galatasaray
        #Sporting
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