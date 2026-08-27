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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

        Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

        Yarın

        21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk

        29 Ağustos Cumartesi

        19.00 Konyaspor - Kocaelispor: Gürcan Hasova

        21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak

        21.30 Galatasaray - Göztepe: Mehmet Türkmen

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        30 Ağustos Pazar

        19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

        21.30 Başakşehir - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

        21.30 Samsunspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

        31 Ağustos Pazartesi

        21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

        21.30 Beşiktaş - Çorum FK: Çağdaş Altay

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