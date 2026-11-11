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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig’de 11 haftada 10 teknik direktör ayrılığı yaşandı!

        Süper Lig’de 11 haftada 10 teknik direktör ayrılığı yaşandı!

        Süper Lig'de 2026-27 sezonunun 11'inci haftası itibarıyla 9 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Sezonun ilk 11 haftasında toplam 10 teknik direktör ile yollar ayrılırken, son ayrılık Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ile gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Süper Lig'de yaprak dökümü: 11 haftada 10 teknik!

        Süper Lig’in ilk 11 haftasında 9 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Teknik direktör değişikliğine erken giden takımlardan birisi Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekip, Fatih Tekke ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre Hüseyin Çimşir ile çalışırken daha sonra takım, Alman teknik direktör Thomas Reis’e emanet edildi. 4 büyük takımda diğer değişiklik ise Fenerbahçe’de yaşandı. Sezona İsmail Kartal ile başlayan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray derbisinin ardından tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde Göztepe ve Liverpool maçlarına geçen Fenerbahçe, daha önce hem futbolcu hem de teknik direktör olarak takımda görev yapan Emre Belözoğlu’nu göreve getirdi.

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        Çorum FK, Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdiği Uğur Uçar ile yollarını ayırıp takımı Burak Yılmaz’a emanet etti. Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin’in ayrılığının ardından Bernd Storck göreve başlarken, Samsunspor ise Thorsten Fink ile yollarını ayırarak takımın başına Nenad Bjelica’yı getirdi. Eyüpspor’da da Özhan Pulat’ın yerine Mustafa Dalcı görevlendirildi.

        GAZİANTEP FK İKİ TEKNİK DİREKTÖRLE YOLLARINI AYIRDI

        Gaziantep FK’da ise sezon içerisinde iki teknik direktör ayrılığı yaşandı. Rumen teknik direktör Mirel Radoi ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, aynı zamanda Süper Lig’de bu sezon ilk teknik direktör ayrılığını yaşayan takım oldu. Gaziantep FK, daha sonrasında Orhan Ak ile anlaşma sağladı ancak 11’inci hafta itibariyle Orhan Ak ile de ayrıldı. Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör arayışları devam ediyor. Süper Lig’de teknik direktör değişikliğine giden son takım ise Corendon Alanyaspor oldu. 11’inci haftanın ardından Joao Pereira ile yollarını ayıran Alanyaspor, Uğur Uçar ile anlaşma sağladı.

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        GEÇEN SEZONUN AYNI DÖNEMİNDE DE 10 AYRILIK YAŞANDI

        Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun 11’inci haftası itibarıyla 10 takım teknik direktör değişikliğine gidilmişti. Geçen sezonun bu bölümünde Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Konyaspor, İstanbul Başakşehir FK, Antalyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Fatih Karagümrük’te teknik direktörler görevden alınmıştı. 2026-27 sezonunun ilk 11 haftasında yaşanan 10 teknik direktör ayrılığı, geçen sezonun aynı döneminde gerçekleşen ayrılık sayısıyla eşit oldu.

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