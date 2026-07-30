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        Tiago Djalo: Çok iyi bir sonuç aldık

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tiago Djalo, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladıkları Midtjylland maçının ardından konuştu. Maçın başında oyunu daha iyi kontrol etmeleri gerektiğini belirten Djalo, "Çok iyi bir sonuç aldık bence. Maçın ilk yarısındaki ilk 10 dakikada çok hata yaptık ve rakibimize umut verdik. Maçın başını daha iyi kontrol etmeliydik." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        "Çok iyi bir sonuç aldık"

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

        Mücadelenin ilk dakikalarında hatalar yaptıklarını ifade eden Portekizli stoper, "Çok iyi bir sonuç aldık bence. Maçın ilk yarısındaki ilk 10 dakikada çok hata yaptık ve rakibimize umut verdik. Maçın başını daha iyi kontrol etmeliydik. Sonrasında goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

        "GELİŞMEMİZ GEREKEN YÖNLER VAR"

        Takımın fiziksel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Djalo, gelişim için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek,"Zor maçlar oynuyoruz ama fizik olarak gayet iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Gelişmemiz gereken yönler var ve gelişeceğiz. Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Galip geldik, mutluyuz. Dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Mutluyuz, kazandık." ifadelerini kullandı.

        VINCENZO ITALIANO'YA ÖVGÜ

        Teknik direktörle takım arasındaki ilişkinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Djalo, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var, tüm takımla öyle. Bize yardım etmek istiyor. Maçlarda çok iyi bir enerjisi var. Bu da bize pozitif yansıyor. Hocamızın istediği gibi her maç hazır olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça çalışıp hazır olacağız."

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