Tiago Djalo: Çok iyi bir sonuç aldık

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

Mücadelenin ilk dakikalarında hatalar yaptıklarını ifade eden Portekizli stoper, "Çok iyi bir sonuç aldık bence. Maçın ilk yarısındaki ilk 10 dakikada çok hata yaptık ve rakibimize umut verdik. Maçın başını daha iyi kontrol etmeliydik. Sonrasında goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"GELİŞMEMİZ GEREKEN YÖNLER VAR"

Takımın fiziksel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Djalo, gelişim için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek,"Zor maçlar oynuyoruz ama fizik olarak gayet iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Gelişmemiz gereken yönler var ve gelişeceğiz. Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Galip geldik, mutluyuz. Dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Mutluyuz, kazandık." ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO'YA ÖVGÜ

Teknik direktörle takım arasındaki ilişkinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Djalo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var, tüm takımla öyle. Bize yardım etmek istiyor. Maçlarda çok iyi bir enerjisi var. Bu da bize pozitif yansıyor. Hocamızın istediği gibi her maç hazır olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça çalışıp hazır olacağız."