Tottenham: 2 - Aston Villa: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham sahasında Aston Villa'yı ağırladı. 5 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 16:53 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Johan Manzambi, 67'de Nicolas Jackson ve 79. dakikada ise Emiliano Buendia kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8'de Jan Paul van Hecke'den geldi.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti süren Tottenham 2 puanda kaldı. Ligde ilk galibiyetini alan Aston Villa ise 4 puana ulaştı.
Ligin 6. haftasında Tottenham deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. Aston Villa ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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