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        Haberler Spor Diğer Tour Of Ordu 2026 için geri sayım başladı

        Tour Of Ordu 2026 için geri sayım başladı

        Ordu, Karadeniz'in eşsiz parkurlarında uluslararası bisiklet dünyasını ağırlamaya hazırlanıyor. 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek Tour of Ordu ile uluslararası bisiklet dünyasının önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Tour Of Ordu 2026 için geri sayım başladı

        Ordu, 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek Tour of Ordu ile uluslararası bisiklet dünyasının önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ortaklığında gerçekleştirilecek Tour of Ordu, 2026 UCI Uluslararası Yarış Takvimi'nde yer alan, UCI Europe Tour kapsamında UCI 1.2 kategorisinde düzenlenen iki uluslararası erkek elit yol yarışını Ordu'da buluşturacak.

        Organizasyon kapsamında iki ayrı yarış düzenlenecek: Ordu Coast to Summit ve Ordu Black Sea Classic. Karadeniz kıyılarından yüksek rakımlı yaylalara uzanan parkurlar, sporculara dayanıklılık, teknik beceri ve taktiksel mücadelenin öne çıkacağı zorlu bir yarış deneyimi sunacak.

        ULUSLARARASI KATILIM

        Tour of Ordu 2026'da Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Japonya, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Çin, ABD, Kazakistan, Suudi Arabistan ve Avustralya'dan toplam 17 takım mücadele edecek.

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        Organizasyonda UCI ProTeam, UCI Continental Team, National Team, Regional Team ve Club Team statüsündeki ekipler mücadele edecek.

        Uluslararası katılımıyla Tour of Ordu, Ordu'nun doğal ve kültürel zenginliklerini dünya bisiklet kamuoyuyla buluştururken, kentin uluslararası spor ve turizm görünürlüğüne de katkı sağlayacak.

        İKİ ULUSLARARASI YARIŞ, TEK BÜYÜK ORGANİZASYON

        Tour of Ordu kapsamında iki gün boyunca düzenlenecek iki ayrı UCI 1.2 yarışı, farklı parkur karakterleriyle sporculara üst düzey bir mücadele sunacak.

        Ordu Coast to Summit, Karadeniz kıyısından yüksek rakımlı bölgelere uzanan parkuruyla özellikle tırmanış ve dayanıklılık gücünü ön plana çıkaracak.

        Ordu Black Sea Classic ise sahil yollarından iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere uzanan yapısıyla farklı bir yarış karakteri ortaya koyacak ve Perşembe Yaylası Karga Tepesi'ndeki finişiyle tamamlanacak.

        ROTALAR

        Ordu Coast to Summit

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        106 km | 2.794 m toplam irtifa kazanımı | Ordu'dan start alacak yarış, 6,3 kilometrelik nötral başlangıcın ardından Mesudiye yönünde ilerleyerek yüksek rakımlı parkurlarda devam edecek ve Keyfalan Yaylası'nda finişe ulaşacak.

        Güzergâh:

        Ordu → Eskipazar → Uzunisa → Kökenli → Dedeli → Mesudiye → Çiftlik → Sarıcagıcı Mahallesi → Güneyce → Ulugöl Yaylası → İlisana Yaylası → Keyfalan Camii → Keyfalan Yaylası

        Ordu Black Sea Classic

        119,1 km | 2.708 m toplam irtifa kazanımı

        Ordu'dan start alacak yarış, 3,5 kilometrelik nötral başlangıcın ardından Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve yüksek rakımlı bölgelere uzanan parkuruyla devam edecek. Yarış, Perşembe Yaylası – Karga Tepesi'nde sona erecek.

        Güzergâh:

        Ordu → Perşembe → Mersin → Çaka Plajı → Yason Burnu → Kovanlı → Okçulu → Yalıköy → Bolaman → Gaga Gölü → Kulakköy → Kayatepe → Çatalpınar → Sayacatürk →

        Kabataş → Aybastı → Çakırlı → Kabaktepe Mesire Yeri → Perşembe Yaylası – Karga Tepesi

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