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        Trabzonspor'da Paul Onuachu eski günlerini aratıyor

        Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, bordo-mavili forma ile eski günlerini aratıyor. Yıldız futbolcu, bordo-mavili ekibe geldiği ilk sezon ile geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansı bu yıl henüz yakalayamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Paul Onuachu eski günlerini aratıyor

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da goller Pina ve Salah’tan gelmişti. Takımın golcü oyuncu Paul Onuachu ise girdiği fırsatları değerlendiremeyerek eski günlerini aratmaya devam etti.

        GOL SAYISI DÜŞTÜ

        Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 9 maçta 7 gol ve 1 asist yaparken, geçtiğimiz sezon bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda aynı performansı ortaya koyarak 7 gol gol ve 1 asist yaptı. Bu sezon ise Onuachu, Kasımpaşa, Başakşehir, Amed SK, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve son oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. Forma giydiği 9 maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu golleri Gençlerbirliği maçında attı. İki sezonun ilk 9 maçlık performansı karşılaştırıldığında Onuachu'nun gol sayısındaki düşüş dikkat çekerken, deneyimli futbolcunun ilerleyen haftalarda yeniden golcü kimliğine kavuşup kavuşamayacağı merak konusu oldu.

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        MİLLİ ARA ONUACHU İÇİN FIRSAT OLABİLİR

        Trendyol Süper Lig’e verilen milli arada izin yapan Trabzonspor’da, iznin ardından Paul Onuachu’nun performansını yukarı taşıması bekleniyor. Gol yollarındaki sessizliğini sona erdirmek isteyen deneyimli forvet, ligin geri kalan bölümünde yeniden skor katkısı sağlamayı hedefliyor.

        Bordo-mavili ekipte hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Onuachu’nun, milli ara sonrasında daha etkili bir performans ortaya koyarak takımına gol katkısı sağlaması bekleniyor. Teknik heyet ve taraftarlar, Nijeryalı golcünün ligin kalan bölümünde yeniden golcü kimliğini ön plana çıkarmasını umut ediyor.

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        #trabzonspor
        #süper lig
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