Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı!
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, bu müsabaka için Konya'ya hareket etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Trabzonspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililerin Konyaspor maçı öncesi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu, Ali Habeşoğlu ve Franculino Dju."