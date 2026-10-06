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        Trabzonspor'un Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi!

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

        Öte yandan antrenmanda futbolcu Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı.

        Özkacar için antrenman öncesi pasta kesildi, takım arkadaşları oyuncuya tebrikte bulundu.

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        #Samsunspor
        #trabzonspor
        #süper lig
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