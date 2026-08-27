Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programı açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 4. hafta programı açıklandı!

        TFF, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta müsabaka planlamasını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte Süper Lig'de 4. haftanın programı!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta müsabaka planlamasını açıkladı.

        TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maç tarihleri, UEFA'nın müsabaka takviminin açıklanmasının ardından belli olacak.

        Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş, Galatasaray da deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına göre Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Lig karşılaşmaları 4 Eylül Cuma ve 5 Eylül Cumartesi günleri saat 20.00'de oynanacak şekilde programlanacak.

        REKLAM

        Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

        5 Eylül Cumartesi:

        17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        6 Eylül Pazar:

        17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

        20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

        20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

        7 Eylül Pazartesi:

        20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

        20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #süper lig
        #futbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi