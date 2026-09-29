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        Haberler Spor Basketbol Türk Telekom'un Avrupa Kupası macerası başlıyor

        Türk Telekom'un Avrupa Kupası macerası başlıyor

        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        Türk Telekom'un Avrupa macerası başlıyor

        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

        Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Geçen sezon yarı finalde Cosea JL Bourg'a elenen Türk Telekom, Avrupa Kupası'na galibiyetle başlamayı amaçlıyor.

        Başkent ekibi, B Grubu'nda La Laguna Tenerife'nin yanı sıra London Lions (İngiltere), Maxima Roma (İtalya), Siauliai Basketball (Litvanya), Skyliners Frankfurt (Almanya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya) ve Umana Reyer Venice (İtalya) ile mücadele edecek.

        Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.

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        TÜRK TELEKOM'UN AVRUPA KUPASI KARNESİ

        Avrupa Kupası'nda son yıllarda yükselen bir performans sergileyen Türk Telekom, geçen sezon yarı finalde organizasyona veda etti.

        Başkent ekibinin Avrupa Kupası'nda daha önce sergilediği performans şöyle:

        Sezon Sonuç
        2008-09 Son 16
        2009-10 Son 16
        2018-19 Grup aşaması
        2021-22 8'li final
        2022-23 İkinci
        2023-24 8'li final
        2024-25 Çeyrek final
        2025-26 Yarı final
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