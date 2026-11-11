Turkish Airlines İspanya Süper Kupası'nın bilet satışları başladı

2-6 Şubat tarihleri arasında İspanya futbolunun önde gelen dört kulübü Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad’ı İstanbul’un ev sahipliğinde karşı karşıya getirecek olan 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası (Supercopa de España), dünyanın dört bir yanından futbolseverlere unutulmaz bir hafta yaşatmaya hazırlanıyor.

2027 yılının ilk büyük futbol organizasyonunda tribündeki yerini almak isteyen futbolseverler için bilet satışları www.supercopa2027.com adresinde başladı.

Organizasyon, La Liga şampiyonu ve ikincisinin yanı sıra 2025-2026 sezonu “Copa del Rey” finalistlerini bir araya getiriyor. Yarı final karşılaşmalarında son şampiyon Barcelona, Atlético Madrid ile karşılaşırken; Real Sociedad ise Real Madrid ile mücadele edecek. Ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon 5 gün sürecek ve İstanbul’un üç büyük stadyumunda düzenlenecek iki yarı final ve büyük final olmak üzere toplam üç önemli müsabaka oynanacak.

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İSPANYOL FUTBOLUNUN DEVLERİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR

2 Şubat'ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanacak ilk yarı finalin ardından, 3 Şubat'ta Beşiktaş Stadyumu'nda Real Sociedad ve Real Madrid ikinci finalist olmak için sahaya çıkacak. İki yarı final karşılaşmasının galipleri, 6 Şubat’ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Beş gün boyunca İstanbul'un üç önemli stadyumunda gerçekleştirilecek iki yarı final ve final karşılaşmasının toplamda 150.000’den fazla seyirciyi ağırlaması bekleniyor.

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İSTANBUL, ULUSLARARASI FUTBOL ORGANİZASYONLARINDAKİ GÜÇLÜ KONUMUNU PEKİŞTİRİYOR

Uluslararası ölçekte önemli futbol organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapan İstanbul, 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası ile bu alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacak. Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Kupası finali, UEFA Süper Kupa finali gibi prestijli organizasyonları başarıyla gerçekleştiren Türkiye, 2027 yılında UEFA Konferans Ligi finali ile birlikte 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası heyecanını da İstanbul'da futbolseverlerle buluşturarak İspanya'nın önde gelen dört futbol kulübünü ağırlayacak ve uluslararası spor organizasyonları alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyecek.

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2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı Genel Eğlence Otoritesi, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Türkiye Futbol Federasyonu, Sela Events ve Hezarfen Ajans iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Maç programı

2 Şubat 2027

İlk yarı final

Barcelona - Atlético Madrid (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi)

3 Şubat 2027

İkinci yarı final

Real Sociedad - Real Madrid (Beşiktaş Stadyumu)

6 Şubat 2027

Final (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)