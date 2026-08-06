Türkiye: 3 - Fransa: 1 | MAÇ SONUCU
Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 21:48 Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Fransa'yı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Antalya'daki Gloria Sports Arena'da İstanbul'da düzenlenecek 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi kampını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Fransa ile hazırlık maçında karşılaştı.
Türkiye, Elif Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead-Jack Kısal, Eylül Akarçeşme Yatgın ile başladığı ve Berka Buse Özden ve Yaprak Erkek'in kenardan oyuna girdiği karşılaşmada rakibini 23-25, 25-15, 31-29 ve 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Milli takım, yarın ve 8 Ağustos Cumartesi günü Fransa ile iki hazırlık maçı daha yapacak.
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