Bursa'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na istifa çağrısı!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olurken, tribündeki taraftarlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik 'istifa' tezahüratlarında bulundu.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 00:07 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya ile karşılaştı. Milliler, karşılaşmadan 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Müsabaka boyunca taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik olarak 'istifa' tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Vincenzo Montella ile kaleci Altay Bayındır'a da tepki gösterdi.
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