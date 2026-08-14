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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi

        UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu sona erdi

        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü eleme turu heyecanı, bu gece oynanan 11 rövanş maçıyla beraber sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 01:02 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü eleme turunda 11 rövanş maçı yapıldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü eleme turunda Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hradec Kralove'yi aynı skorla mağlup etti.

        Adını play-off turuna yazdıran siyah-beyazlılar, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşti.

        Ferencvaros ise 1-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Bu sonuçla Ferencvaros, Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi oldu.

        Ayrıca rakiplerini eleyen Omonoia, Universitatea Craiova, Salzburg, Thun, CSKA Sofya, Benfica, Anderlecht, Jagiellonia ve Egnatia play-off turuna yükseldi.

        Öte yandan Klaksvik'in Lech Poznan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yoğun sis nedeniyle konuk takımın Faroe Adaları'na vaktinde ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

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        Ligde play-off turu maçları, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Beşiktaş - Hradec Kralove (Çekya): 1-0 (1-0)

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-0 (1-1)

        Universitatea Craiova (Romanya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-1 (1-1)

        Gornik Zabrze (Polonya) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1 (0-1)

        Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (0-1)

        Vikingur (İzlanda) - Thun (İsviçre): 3-2 (0-3)

        CSKA Sofya (Bulgaristan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3 (3-0)

        Anderlecht (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (1-0)

        Rangers (İskoçya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1 (1-2)

        Hearts (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 1-1 (1-6)

        Egnatia (Arnavutluk) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 5-1 (1-3)

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