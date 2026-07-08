Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk maçları, oynanan 4 maçla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 23:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1. eleme turu ilk maçları tamamlandı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 4 mücadeleyle sona erdi.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu müsabakalarının rövanşları, 14-15 Temmuz'da yapılacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

        Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ): 2-1

        Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan): 2-3

        Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-4

        Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de 9'uncu kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen 1.5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti

        İstanbul'da, 35 yaşındaki Orkun G.'nin, 9'uncu kattaki evlerine sineklik takmak için açtığı pencereden düşen 1.5 yaşındaki Doruk Efe G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından oğlunun başında bekleyen anne, çevredekilere, "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"