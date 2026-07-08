UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turunun ilk maçları, oynanan 4 maçla sona erdi.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 23:14 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 4 mücadeleyle sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu müsabakalarının rövanşları, 14-15 Temmuz'da yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ): 2-1
Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan): 2-3
Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-4
Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1
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