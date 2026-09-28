UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta başladı
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, bu gece oynanan 8 karşılaşmayla beraber başladı.
Giriş: 28 Eylül 2026 - 00:14 Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta heyecanı 8 maçla birlikte başladı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında; A, B ve D liglerinde karşılaşmalar yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup:
Sırbistan-Hollanda: 1-2
Almanya-Yunanistan: 0-1
4. Grup:
Danimarka-Galler: 2-0
Norveç-Portekiz: 1-2
B Ligi
3. Grup:
21.45 Avusturya-Kosova: 3-1
İsrail-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3
D Ligi
1. Grup:
Cebelitarık-Andorra: 0-0
2. Grup:
Litvanya-Azerbaycan: 1-1
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