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        Haberler Spor Futbol UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasına 10 maçla devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Ligde 5. haftanın ikinci gününde A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

        Günün öne çıkan maçlarından olan A Grubu'ndaki Hollanda-Yunanistan karşılaşmasında ev sahibi ekipten farklı bir galibiyet geldi. Hollanda konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yendi.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        A LİGİ

        2. Grup:

        Hollanda-Yunanistan: 7-0

        Sırbistan-Almanya: 1-3

        B LİGİ

        1. Grup:

        İskoçya-Kuzey Makedonya: 2-1

        Slovenya-İsviçre: 0-0

        C LİGİ

        3. Grup:

        Moldova-Kazakistan: 2-1

        Slovakya-Faroe Adaları: 2-2

        4. Grup:

        Bulgaristan-İzlanda: 0-5

        Lüksemburg-Estonya: 0-1

        D LİGİ

        1. Grup:

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        Andorra-Cebelitarık: 2-0

        2. Grup:

        Lihtenştayn-Azerbaycan: 0-1

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        #uluslar ligi
        #UEFA
        #hollanda
        #almanya
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