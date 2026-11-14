UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Ligde 5. haftanın ikinci gününde A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçlarından olan A Grubu'ndaki Hollanda-Yunanistan karşılaşmasında ev sahibi ekipten farklı bir galibiyet geldi. Hollanda konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

2. Grup:

Hollanda-Yunanistan: 7-0

Sırbistan-Almanya: 1-3

B LİGİ

1. Grup:

İskoçya-Kuzey Makedonya: 2-1

Slovenya-İsviçre: 0-0

C LİGİ

3. Grup:

Moldova-Kazakistan: 2-1

Slovakya-Faroe Adaları: 2-2

4. Grup:

Bulgaristan-İzlanda: 0-5

Lüksemburg-Estonya: 0-1

D LİGİ

1. Grup:

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Andorra-Cebelitarık: 2-0

2. Grup:

Lihtenştayn-Azerbaycan: 0-1