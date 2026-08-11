Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA yeni sistemi duyurdu: "Clear Line" kullanıma sunuldu!

        UEFA yeni sistemi duyurdu: "Clear Line" kullanıma sunuldu!

        UEFA, hakemlerin karar alma süreçlerine açıklık getirmek için "Clear Line"ı kullanıma sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        UEFA, "Clear Line"ı kullanıma sundu!

        UEFA, Avrupa futbolunda hakemlerin karar alma süreçlerine daha fazla açıklık, tutarlılık ve şeffaflık getirmek amacıyla tasarlanmış yeni bir veri tabanı olan "Clear Line"ı (Net Çizgi) kullanıma sundu.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA üyesi tüm federasyonların hakemleri, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde hakem kararlarının ve VAR müdahalelerinin tutarlı ve tekdüze uygulanması için referans çerçeve olarak Net Çizgi'yi onayladı." denildi.

        Açıklamada, "Net Çizgi, 150'den fazla hakemlik senaryosunu bir araya getirerek, oyun kurallarının nasıl yorumlanması gerektiği ve VAR'ın belirli durumlarda ne zaman müdahale etmesi gerektiği ve ne zaman etmemesi gerektiği konusunda ayrıntılı rehberlik sunuyor. Bu rehberlik, hem yerel hem de UEFA müsabakaları düzeyinde geçerli. Bu platform, VAR protokolünün temel ilkelerinden birini pekiştirirken video incelemesinin yalnızca açık ve bariz hatalar söz konusu olduğunda kullanılması gerektiğini vurguluyor." bilgisi verildi.

        UEFA'nın Net Çizgi'yi Avrupa genelindeki maç görevlilerine, oyunculara, antrenörlere, yorumculara ve taraftarlara sunarak, hakem kararlarının daha iyi anlaşılmasını ve oyun kurallarının spor genelinde daha düzenli bir şekilde uygulanmasını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

        REKLAM

        Net Çizgi'nin, çok çeşitli videolar ve görsel açıklamalar aracılığıyla futbolun en karmaşık ve tartışmalı durumlarının çoğundaki kararların ardındaki mantığa dair bilgiler sunduğu belirtildi.

        Platformun zaman içinde gelişmeye devam edeceği ve yeni durumlar ortaya çıktığında veya belirli senaryolar hakkında daha fazla açıklama gerektiğinde güncelleneceği ifade edildi.

        UEFA Hakem Direktörü Roberto Rosetti, lansmanla ilgili olarak şunları kaydetti:

        "Net Çizgi, Avrupa futbolundaki maç hakemlerine net ve kesin rehberlik sağlamak, müsabakalar genelinde karar alma süreçlerinde daha fazla tutarlılık sağlamak ve oyunun yararına VAR kullanımına daha standart bir yaklaşım getirmek amacıyla tasarlandı. Hiçbir pozisyon birbirinin aynısı olmasa da ve ara sıra hatalar kaçınılmaz olsa da Net Çizgi, oyuncular, antrenörler, yorumcular ve taraftarlar için merkezi bir referans noktası sağlayacak, hakem kararlarının ardındaki mantığı açıklamaya yardımcı olacak ve karar alma sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Bugün Ne Oldu? 11 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Ağustos 2026 haberleri
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı